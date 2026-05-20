В Волгограде и области в июне заработают выездные офисы ФНС

В Волгоградской области продолжают работу выездные мобильные офисы налоговой службы. Это позволяет жителям отдалённых населённых пунктов решать вопросы по налогообложению, не тратя время на поездку в инспекцию.
График ближайших выездов уже утверждён:
4 июня с 11:00 до 13:00 мобильный офис будет работать на базе отдела МФЦ в Суровикине во 2 мкр, дом 4;
в тот же день с 13:30 до 15:30 — в рабочем посёлке Чернышковский на улице Советской, 33.
5 июня с 13:00 до 16:00 специалисты будут ждать посетителей в волгоградском ТРЦ «Пирамида» на улице Краснознаменской, 9.
Как уточнили в региональном УФНС, на встречах можно будет задать вопросы по налогу на доходы физических лиц, имущественным налогам, порядку получения льгот и вычетов, а также по налогу на профессиональный доход. Кроме того, специалисты расскажут о введении с 2026 года единого документа учёта.
Сотрудники налоговой проверят наличие задолженности и при необходимости выдадут квитанции для её оплаты. Также всем желающим помогут подключиться к электронным сервисам ФНС России, в том числе к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».
