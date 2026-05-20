В Калининград не пустили 14 тонн капусты из Сербии

В партии белокочанной капусты весом 13,9 т, поступившей из Сербии в Калининградскую область, обнаружили опасное насекомое — западный цветочный трипс. О находке сообщает областное управление Россельхознадзора.
Наличие карантинного объекта в капусте подтвердили и лабораторные исследования.
Вся зараженная продукция направлена на обеззараживание.
