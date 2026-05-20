Почему в Казахстане снова дорожает молочка

В Казахстане вновь выросли цены на молочные продукты. По данным Бюро национальной статистики, за январь-апрель молоко подорожало на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кисломолочная продукция прибавила в цене 13,4%, сыр — 12,4%.
Рост цен происходил постепенно. В течение последних 12 месяцев молоко в среднем дорожало на 0,8% ежемесячно, кисломолочные продукты и сыр — примерно на 1,1%. Самый заметный скачок в этом году зафиксировали в апреле: сыр вырос в цене сразу на 2,1%.
Нынешние темпы роста всё же ниже, чем в 2022 году. Тогда индекс цен на молочную продукцию достигал 131,3%, а отдельные категории товаров дорожали еще сильнее. Например, стоимость консервированного молока выросла более чем на 43%, а твердого сыра — до 34,2%.
В 2024—2025 годах ситуация была более стабильной. Одной из главных причин нынешнего подорожания стало повышение отпускных цен на сырое молоко. За первые четыре месяца года сельхозпроизводители увеличили цены на коровье молоко на 8,6%.
В БНС отмечают, что влияние других инфляционных факторов оказалось минимальным. При этом ситуация в молочном животноводстве остается стабильной. В 2025 году фермеры реализовали около 788,6 тысячи тонн коровьего молока — это на 5,3% больше, чем годом ранее.
Одновременно выросли доходы производителей: стоимостный объем реализованного молока достиг 200,3 млрд тенге, увеличившись на 20,5%. Главным фактором роста цен эксперты называют увеличение себестоимости продукции. В прошлом году затраты фермеров выросли почти на четверть и достигли 124 млрд тенге.
Основную часть расходов составили корма — на них пришлось более 57% всех затрат. За год расходы на их покупку выросли сразу на 30,4%. Также повлияли рост зарплат, удорожание топлива и услуг сторонних организаций.