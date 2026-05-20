На Сахалине начался второй этап ремонта Горнозаводской участковой больницы

Второй этап капитального ремонта участковой больницы стартовал в селе Горнозаводск в Сахалинской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Специалистам предстоит полностью обновить помещения на первом этаже и заменить инженерные коммуникации. Они уже приступили к демонтажу перегородок и старых материалов. На период проведения работ большую часть медиков и пациентов перевели в поликлинику Невельска.
«Для местных жителей распределены графики и кабинеты приемов в Невельске, чтобы потоки пациентов не пересекались и не создавали неудобств. В Горнозаводске осталось действующее отделение скорой помощи — доезды по экстренным и неотложным случаям осуществляются в соответствии с нормативами», — отметил главный врач Невельской центральной районной больницы Михаил Ясков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.