Эксперт: страны Прибалтики испугались, что их заставят воевать за Украину

СВР России обвинила Латвию в договоренностях с Украиной предоставлять не только воздушные коридоры для ударов по России, но и свои военные базы. О молниеносной реакции Риги на заявления из России, а также о ловушке, в которую попали страны Прибалтики, пишет член Совета по внешней и оборонной политике Александр Носович в своем телеграм-канале.

Авторы и эксперты
Александр Носович
Политолог, журналист-международник
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт обращает внимание, что Латвия в лице президента Ринкевича и главы МИД Браже практически моментально (в течение часа) опровергли обвинение Службы военной разведки России в том, что украинские дроны запускаются с их территории.

Они по-настоящему испугались, что их заставят воевать за Украину.

Александр Носович
член Совета по внешней и оборонной политике и экспертного Совета при комитете по международным делам Госдумы России

Соседние страны не отстают от Латвии — в Эстонии сообщили, что сбили первый украинский дрон. Прибалтика наконец-то осознала, что регулярно летящие с ее территорий украинские дроны в сторону России приближают ее к войне с Москвой. А к этому она не готова.

Эксперт объясняет, что заявление СВР можно трактовать как публичный сигнал для Риги.

Либо вы выковыриваете украинскую агентуру со своей территории, либо мы начинаем по ним бить — и по Латвии, соответственно, тоже.

Александр Носович
член Совета по внешней и оборонной политике и экспертного Совета при комитете по международным делам Госдумы России

Носович обращает внимание, что на территории Прибалтики еще со времен Ющенко находится агентура ГУР, СБУ и большое число украинских националистов. А прибалтийские военные базы в свое время предоставлялись для подготовки участников Евромайдана.

Возможностей собирать и запускать БПЛА из лесов Латгалии или Курземе у них сегодня в избытке. И уговорить их уняться местным никак невозможно.

Александр Носович
член Совета по внешней и оборонной политике и экспертного Совета при комитете по международным делам Госдумы России

Эстонию, Латвию и Литву оставили в одиночестве закрывать историю с украинскими БПЛА над Прибалтикой. Носович обратил внимание, что союзники, в числе которых США, Германия и Польша, никак не поддержали прибалтийские страны.

Ранее СВР России сообщила, что киевский режим намерен использовать воздушные коридоры, предоставленные странами Балтии для атак дронов ВСУ по целям в глубине территории РФ. Глава МИД Латвии Байба Браже ответила, что республика не открывала свое воздушное пространство для украинских дронов с целью нанесения ударов по России.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
