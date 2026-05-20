Эксперт: страны Прибалтики испугались, что их заставят воевать за Украину

Они по-настоящему испугались, что их заставят воевать за Украину.
Соседние страны не отстают от Латвии — в Эстонии сообщили, что сбили первый украинский дрон. Прибалтика наконец-то осознала, что регулярно летящие с ее территорий украинские дроны в сторону России приближают ее к войне с Москвой. А к этому она не готова.
Эксперт объясняет, что заявление СВР можно трактовать как публичный сигнал для Риги.
Либо вы выковыриваете украинскую агентуру со своей территории, либо мы начинаем по ним бить — и по Латвии, соответственно, тоже.
Носович обращает внимание, что на территории Прибалтики еще со времен Ющенко находится агентура ГУР, СБУ и большое число украинских националистов. А прибалтийские военные базы в свое время предоставлялись для подготовки участников Евромайдана.
Возможностей собирать и запускать БПЛА из лесов Латгалии или Курземе у них сегодня в избытке. И уговорить их уняться местным никак невозможно.
Ранее СВР России сообщила, что киевский режим намерен использовать воздушные коридоры, предоставленные странами Балтии для атак дронов ВСУ по целям в глубине территории РФ. Глава МИД Латвии Байба Браже ответила, что республика не открывала свое воздушное пространство для украинских дронов с целью нанесения ударов по России.