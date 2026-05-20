«Норникель» планирует миллиардные инвестиции в Красноярск в рамках 400-летия города

В Красноярске обсудили ключевые проекты, реализующиеся в рамках подготовки и проведения 400-летия краевого центра. Заседание штаба оргкомитета прошло с участием заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, губернатора края Михаила Котюкова. Участники штаба оценили ход работ на инфраструктурных объектах города, включенных в план подготовки к 2028 году. Среди крупных: строительство метротрамвая с общей протяженностью более 11 км; возведение «Суриков-центра»; восстановление Центрального парка. [caption id= «attachment_367216» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Основная цель работы — это не само празднование, а обновление города и улучшение качества жизни красноярцев. Все объекты, которые мы сегодня посетили, строятся и реконструируются именно с этой целью. Есть пока вопросы по некоторым проектам, будем искать пути решения, чтобы все запланированные инициативы были своевременно реализованы, — отметил в ходе заседания штаба Александр Новак, заместитель председателя Правительства РФ. По словам главы региона, по 20 мероприятиям в рамках подготовки 400-летия работы уже завершили на общую сумму более 18 млрд рублей. [caption id= «attachment_367209» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Красноярцы видят первые итоги реализации программы подготовки города к юбилею: национальный центр «Россия», Мемориал Победы, современные школы, обновление исторического центра, экологичный транспорт, новые дороги — развитие идет по всем направлениям, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, — подчеркнул Михаил Котюков. Свой вклад в подготовку города к 400-летию вносят и крупные компании, реализующие свои проекты на территории края. Так, «Норникель» планирует сделать в центре Красноярска настоящий кусочек Арктики, сделав тематический сквер для отдыха. А для сотрудников структур компании, работающих в краевом центре, «Норникель» организует обновленное единое офисное пространство на ул. Копылова. [caption id= «attachment_367210» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Компания «Норникель» расширяет границы своего присутствия, инвестируя не только в Норильск, но Красноярск. Во-первых, это наше любимое место — Фанпарк «Бобровый лог», где будут не только благоустраиваться территория и обновляться трассы, но и, открою небольшой секрет, приумножатся инфраструктурные объекты на площадке Фанпарка. Для нас участие в подготовке к 400-летию Красноярска — это, прежде всего, вклад в будущее города и его жителей. Офис компании уже есть в Красноярске, но мы работаем над его расширением и модернизацией. Наша задача — создать обновлённое единое офисное пространство, которое объединит сотрудников структур компании в городе и впишется в облик Красноярска, — рассказал журналистам первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин. Кроме того, по словам Уткина, компания намерена обновить и другие ее структуры. Например, высотное здание Енисейского речного пароходства в районе Коммунального моста ждет новая архитектурная подсветка, а Красноярский речной порт — реконструкция и модернизация. [caption id= «attachment_367213» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Кроме изменений облика самого ЕРП, более 10 млрд рублей будет направлено на развитие пароходства и Красноярского речного порта. Ожидаемый эффект — увеличение пропускной способности порта на 25% — до 2,5 млн тонн грузов в год. Такой результат создаст дополнительные возможности для роста грузооборота, повышения эффективности логистики и укрепления транспортной инфраструктуры края выделено и на обновление флота, строительство и реконструкции причалов, — сообщил Уткин. Напомним, юбилей Красноярска является событием федерального статуса. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ «О праздновании 400-летия основания г. Красноярска». Для организации события сформирован федеральный оргкомитет.