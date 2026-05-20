Опубликованы снимки с открытия авиарейсов до Белграда в нижегородском аэропорту

19 мая 2026 года в Нижнем Новгороде приземлился первый самолет из Белграда. Теперь полеты в столицу Сербии будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Пассажиры проведут в пути около трех часов. Выполнять рейсы между Нижним Новгородом и Белградом будет сербская авиакомпания «ЭйрСербия».Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум возобновляются с 30 мая.