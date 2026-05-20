Волгоградские хирурги провели уникальную операцию

— С фекалиями животного яйца паразита попадают в окружающую среду. Они могут длительно сохраняться в почве, попадать на ягоды, зелень. Так что заразиться можно и непосредственно от собак, на шерсти которых могут быть яйца гельминта, и без непосредственного контакта. Собаки в свою очередь заражаются при употреблении сырого мяса крупного и мелкого рогатого скота. У человека происходит личиночная фаза развития эхинококка. Образующиеся при этом заболевании кисты содержат огромное количество личинок, которые в случае разрыва кисты могут разнестись по всему организму и появятся новые кисты. Человек при этом может погибнуть. Увы, банальные на первый взгляд случаи заражения, обусловленные плохой гигиеной, могут закончиться трагически, — отмечает заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская.