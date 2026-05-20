В аэропорту Волгограда 20 мая задерживаются 5 рейсов

В аэропорту Волгограда сегодня, 20 мая, наблюдаются задержки рейсов. Как следует из данных электронного табло, самолет в Калининград вылетит из города-героя в 15−40 ч., с четырехчасовым опозданием.
Самолет в Санкт-Петербург отправится из воздушной гавани Волгограда в 18−50 ч. вместо 16−45 ч.
В то же время задерживается прилет борта из Казани — он переносится с 10−40 ч. на 14−45 ч. Корректировки расписания коснулись также еще двух самолетов из Санкт-Петербурга. Один ожидается около полудня 20 мая, а другой — в 16−50 ч.
Напомним, как сообщало V102.RU, в Волгоградской области в течение 11 часов действовал режим беспилотной опасности. В небе над регионом силы ПВО сбивали беспилотники. Однако аэропорт Волгограда продолжил работу в штатном режиме.