Пензенские ученые предложили новый способ лечения опухоли мочевого пузыря

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) совместно с коллегами из Иркутского государственного медицинского университета предложили новый способ лечения лейкоплакии мочевого пузыря — доброкачественного образования. Исследования провели при поддержке нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в ПГУ.
Чаще всего патология встречается у женщин. Исследователи связывают это с анатомическими и физиологическими особенностями. Пациентки очень остро ощущают симптомы болезни, за счет чего ухудшается качество их жизни и психоэмоциональные состояние. Кроме того, у заболевших падает работоспособность.
В настоящее время такую лейкоплакию лечат консервативными и оперативными методами. Врач-уролог Денис Костюченко отмечает, что, несмотря на распространенность болезни, нет общепринятых критериев диагностики и стандартов оказания терапии. Лечение с помощью медикаментов в большинстве случаев не приводит к желаемому результату. Тогда специалисты прибегают к оперативным мерам — трансуретральной резекции или лазерной коагуляции.
Ученые предлагают новый способ лечения лейкоплакии мочевого пузыря. Речь идет о малоинвазивной операции. Ее длительность в среднем не превышает 20 минут. Кроме того, не требуется устанавливать уретральный катетер. Через 5−6 часов после операции пациенток смогут выписывать из лечебного учреждения.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.