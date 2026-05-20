В аэропорту Красноярска отрепетировали, как встречать пассажиров с опасной инфекцией

В международном аэропорту Красноярск специалисты отрабатывали сценарий на случай, если в регион попытается попасть пассажир с опасной инфекцией. Учения прошли сегодня, 20 мая, сообщили в Роспотребнадзоре.
По легенде, один из пассажиров международного рейса пожаловался бортпроводникам на слабость, ломоту в теле, сильный понос и рвоту. Информация об этом поступила на землю от командира воздушного судна. После этого все службы аэропорта и контрольные органы привели в готовность.
Медики осмотрели «больного», собрали анамнез и поставили предварительный диагноз. Затем определили всех, кто контактировал с ним на борту. Внутри самолета провели полную дезинфекцию — обработали и воздушное судно, и место его стоянки.
В учениях участвовали сотрудники Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, пограничной и таможенной служб, Минздрава, Минтранса, Россельхознадзора, МЧС, транспортной полиции, медики и наземные службы аэропорта, а также врачи из Емельяновской районной больницы. Тренировка помогла отточить взаимодействие между ведомствами и закрепить навыки на случай реальной угрозы.
