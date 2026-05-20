Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Красноярска отрепетировали, как встречать пассажиров с опасной инфекцией

В международном аэропорту Красноярск специалисты отрабатывали сценарий на случай, если в регион попытается попасть пассажир с опасной инфекцией.

В международном аэропорту Красноярск специалисты отрабатывали сценарий на случай, если в регион попытается попасть пассажир с опасной инфекцией. Учения прошли сегодня, 20 мая, сообщили в Роспотребнадзоре.

По легенде, один из пассажиров международного рейса пожаловался бортпроводникам на слабость, ломоту в теле, сильный понос и рвоту. Информация об этом поступила на землю от командира воздушного судна. После этого все службы аэропорта и контрольные органы привели в готовность.

Медики осмотрели «больного», собрали анамнез и поставили предварительный диагноз. Затем определили всех, кто контактировал с ним на борту. Внутри самолета провели полную дезинфекцию — обработали и воздушное судно, и место его стоянки.

В учениях участвовали сотрудники Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, пограничной и таможенной служб, Минздрава, Минтранса, Россельхознадзора, МЧС, транспортной полиции, медики и наземные службы аэропорта, а также врачи из Емельяновской районной больницы. Тренировка помогла отточить взаимодействие между ведомствами и закрепить навыки на случай реальной угрозы.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше