Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Состоялся первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Белград

Добраться до столицы Сербии можно за 3,5 часа.

Источник: Время

Прямые вылеты из Нижнего Новгорода в Белград стартовали 19 мая, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Добраться до Белграда всего за 3,5 часа без пересадок можно будет дважды в неделю по вторникам (вылет в 19:30) и субботам (вылет в 00:30).

Рейсы выполняются на воздушных судах Airbus A319 авиакомпании «AirSerbia». Первый рейс в столицу Сербии обслужил более 100 пассажиров.

«Начало полетов в Белград — это историческое событие для нашего аэропорта. Никогда ранее рейсы в столицу Сербии из Нижнего Новгорода не выполнялись. Наши пассажиры получили возможность не только быстро и с комфортом добраться до Белграда, но и продолжить путешествие по широкой маршрутной сети авиакомпании Air Serbia из этого города. Рейс в столицу Сербии — девятое международное направление в этом сезоне из нашего аэропорта. Уверен, что совместные усилия правительства региона, авиакомпании и аэропорта по открытию этого рейса будут оценены путешественниками из двух стран, и новый маршрут станет одним из самых востребованных», — подчеркнул исполнительный директор аэропорта «Чкалов» Эдуард Кошенсков.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также прокомментировал запуск прямого авиасообщения с Сербией.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше