Состоялся первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Белград

Прямые вылеты из Нижнего Новгорода в Белград стартовали 19 мая, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Добраться до Белграда всего за 3,5 часа без пересадок можно будет дважды в неделю по вторникам (вылет в 19:30) и субботам (вылет в 00:30).
Рейсы выполняются на воздушных судах Airbus A319 авиакомпании «AirSerbia». Первый рейс в столицу Сербии обслужил более 100 пассажиров.
«Начало полетов в Белград — это историческое событие для нашего аэропорта. Никогда ранее рейсы в столицу Сербии из Нижнего Новгорода не выполнялись. Наши пассажиры получили возможность не только быстро и с комфортом добраться до Белграда, но и продолжить путешествие по широкой маршрутной сети авиакомпании Air Serbia из этого города. Рейс в столицу Сербии — девятое международное направление в этом сезоне из нашего аэропорта. Уверен, что совместные усилия правительства региона, авиакомпании и аэропорта по открытию этого рейса будут оценены путешественниками из двух стран, и новый маршрут станет одним из самых востребованных», — подчеркнул исполнительный директор аэропорта «Чкалов» Эдуард Кошенсков.
