Состоялся первый авиарейс из Нижнего Новгорода в Белград

«Начало полетов в Белград — это историческое событие для нашего аэропорта. Никогда ранее рейсы в столицу Сербии из Нижнего Новгорода не выполнялись. Наши пассажиры получили возможность не только быстро и с комфортом добраться до Белграда, но и продолжить путешествие по широкой маршрутной сети авиакомпании Air Serbia из этого города. Рейс в столицу Сербии — девятое международное направление в этом сезоне из нашего аэропорта. Уверен, что совместные усилия правительства региона, авиакомпании и аэропорта по открытию этого рейса будут оценены путешественниками из двух стран, и новый маршрут станет одним из самых востребованных», — подчеркнул исполнительный директор аэропорта «Чкалов» Эдуард Кошенсков.