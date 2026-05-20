Роза Рымбаева показала редкие фото с Батырханом Шукеновым

18 мая был день рождения Батырхана Шукенова. Ему исполнилось бы 64 года. Несмотря на то, что Батырхана нет с нами вот уже 11 лет, он навсегда остался жить в сердцах его коллег и поклонников.
Роза Рымбаева посвятила ему пост в соцсети. «Батырхан! С днем рождения!» — написала она. Певица показала редкие архивные фото с Шукеновым, чем порадовала пользователей Сети.
«Батыр, с днем рождения! Мы тебя любим и помним тебя, твои песни, они будут жить вечно!», «Он был очень хорошим и скромным человеком. Прекрасные памятные фото», «Роза и Батыр — легенды», «Батыр-ага всегда в нашей памяти», — гласят комментарии.