Желтого уровня достигла опасность БПЛА утром 20 мая на Дону

Утром 20 мая в Ростовской области был объявлен жёлтый уровень беспилотной опасности. Согласно данным мониторинговых каналов, оповещение поступило ориентировочно в 9:30. Режим означает, что вблизи границ региона зафиксирована активность беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендовано сохранять бдительность и отслеживать официальные сообщения от уполномоченных органов.
Кроме того, стало известно, что минувшей ночью в ряде районов области была успешно отражена воздушная атака. По предварительным данным, около 20 БПЛА были уничтожены в Миллеровском, Шолоховском, Матвеево‑Курганском и Чертковском районах. На текущий момент сообщений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Информация о ситуации продолжает уточняться.