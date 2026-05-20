Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане диабетики жалуются на нехватку препаратов и тест-полосок

В республике зарегистрировано 180,5 тысячи случаев диабета.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане официально зарегистрировано 180 546 случаев сахарного диабета. Из них 169 716 — второго типа, 10 830 — первого. Средний возраст пациентов с диабетом 1-го типа составляет 34 года, со 2-м — 68 лет.

Распространенность заболевания второго типа связана с генетической предрасположенностью и внешними факторами: лишним весом, стрессом и малоподвижным образом жизни. Однако диабетики республики сталкиваются с нехваткой препаратов и тест-полосок. За год поступило 1,5 тысячи жалоб.

С начала 2026 года пациентам назначают инсулин разных производителей, что затрудняет адаптацию и провоцирует колебания уровня сахара. В рецептах указывают действующее вещество, а не торговое название, что приводит к выдаче любых доступных вариантов.

Доступ к датчикам непрерывного мониторинга ограничен. Их получают только дети до 18 лет.

АНО «Объединение людей с сахарным диабетом Татарстана» получает тысячи обращений о проблемах с обеспечением. Организация требует пересмотреть закупки препаратов, гарантировать выдачу назначенного инсулина и наладить снабжение расходными материалами, сообщает «Вечерняя Казань».

Напомним, в Татарстане на мониторинг глюкозы для диабетиков выделили почти 90 млн рублей.