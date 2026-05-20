Жители Кстовского района стали очевидцами ночной атаки БПЛА

Напомним, что в ночь на 20 мая Нижегородская область подверглась атаке ВСУ. Средства ПВО сбили 30 вражеских дронов. Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на двух промышленных объектах. К счастью, в жилом секторе удалось избежать разрушений. Поскольку угроза все еще сохраняется, школьники Кстовского района перешли на дистанционное обучение.
Судя по комментариям кстовчан в социальных сетях, ВСУ начала атаку на регион в три часа утра.
«С 3 часов хлопки. Летят с каждых сторон», — рассказали жители.
«Первый дрон был в 3:13 ночи», — уточнил другой очевидец.
При этом некоторые горожане утверждают, что они не слышали сирены и не видели оповещений.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше