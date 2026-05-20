В Литве из-за угрозы БПЛА остановили транспорт и эвакуировали руководство страны

Утром 20 мая 2026 года в Литве была объявлена воздушная тревога, которая временно парализовала столичный регион и приграничные районы страны.
Как сообщает газета «Московский Комсомолец», истребители НАТО были экстренно подняты по тревоге для патрулирования литовского воздушного пространства. Причиной мер предосторожности стал зафиксированный у границы радиолокационный сигнал, характерный для беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим в Игналинском, Утенском, Швенчёнском и Зарасайском районах включили сирены, и была официально объявлена воздушная опасность.
По информации портала Delfi Литва, с 10:00 было полностью закрыто воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом, а компания JUDU остановила движение общественного транспорта в столице. Жителей массово призвали проследовать в укрытия. В безопасные места также были эвакуированы президент Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас. Менее чем через час военные объявили полный отбой тревоги.