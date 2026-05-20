Жители Приморья вновь пожаловались губернатору на строительную технику в поселке

Напомним, в феврале жители Приморья уже жаловались «Новому Калининграду» на движение большегрузной техники, задействованной при строительстве детского круглогодичного спортивно-оздоровительного лагеря в районе Филинской бухты. По словам местных жителей, грузовые автомобили ежедневно проезжают через жилую часть поселка, что приводит к разрушению дорожного покрытия, шуму и вибрации. Тогда в УМВД заявили, что проезд техники, обслуживающей строительство объекта федерального значения, дорожным знаком не запрещён.