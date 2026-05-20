Жители Приморья вновь пожаловались губернатору на строительную технику в поселке

Жители поселка Приморье Светлогорского округа вновь обратились к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных с жалобами на ситуацию в населенном пункте. Соответствующие комментарии появились под публикацией главы региона во ВКонтакте.
В обращениях жители заявили, что ранее уже направляли жалобы в различные инстанции, включая прокуратуру, Следственный комитет, региональные министерства и депутатам, однако, по их словам, «решения нет». Основной темой обращений вновь стала ситуация с движением строительной техники через жилую часть поселка.
«Жителям Приморья необходима открытая встреча губернатора с людьми — не в формате ритуального объезда территории, где камеры снимают фасады, а в Доме культуры “Приморье”, лицом к лицу, под запись, без монтажных склеек и декоративного оптимизма», — говорится в одном из комментариев.
Авторы обращений попросили губернатора организовать встречу с участием представителей администрации Светлогорского округа, прокуратуры, полиции и Госавтоинспекции. В комментариях также упоминается проблема разрушения дорог и жалобы на движение бетономешалок и другой строительной техники через поселок.
В правительстве Калининградской области ответили, что Алексей Беспрозванных «на постоянной основе выезжает в муниципалитеты региона», а информация о визитах публикуется на официальных страницах губернатора. После этого жители продолжили обсуждение ситуации, заявив, что надеются на личную встречу с главой региона.
«Очень надеюсь, что встреча губернатора с жителями пос. Приморье состоится. Помимо дороги накопилось», — написал один из участников обсуждения.
Напомним, в феврале жители Приморья уже жаловались «Новому Калининграду» на движение большегрузной техники, задействованной при строительстве детского круглогодичного спортивно-оздоровительного лагеря в районе Филинской бухты. По словам местных жителей, грузовые автомобили ежедневно проезжают через жилую часть поселка, что приводит к разрушению дорожного покрытия, шуму и вибрации. Тогда в УМВД заявили, что проезд техники, обслуживающей строительство объекта федерального значения, дорожным знаком не запрещён.
Позже, в марте, после частичного обрушения конструкций жилого дома на улице Флотской в Приморье было возбуждено уголовное дело. Жители связывали ухудшение состояния инфраструктуры посёлка с интенсивным движением строительной техники.