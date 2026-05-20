Настасья Самбурская отсудила у блогера из Сибири 3 млн рублей

Актриса из сериала «Универ» подала в суд на блогера из Кузбасса. Истицей стала Анастасия Терехова, известная как Настасья Самбурская. Ответчиком выступил уроженец Кемерова Алексей Псковитин — один из основателей дуэта Nemagia, пишут VSE42.RU.
Решение по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации вынесено во вторник, 19 мая. С блогера взыскали компенсацию 3 миллиона рублей.
Объединённый пресс-центр кузбасских судов ранее сообщал, что звезда «Универа» подала в суд из-за видео, содержащего недостоверную и порочащую её информацию. О каком именно ролике идёт речь, не уточняется.
Напомним, в 2019 году коллектив Nemagia распался, а в 2023 году YouTube заблокировал все каналы проекта. Сейчас Псковитин живёт в Калининграде, ведёт личные страницы в соцсетях и проводит стримы.