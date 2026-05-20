Хантавирус в России проявит себя, считает Онищенко

«Хантавирусы делятся на две группы, на американском континенте болезнь протекает в виде кардиопульмонального синдрома. У нас хантавирус проявляет себя геморрагической лихорадкой с почечным синдромом… В этом году хантавирус, я думаю, тоже будет проявлять себя, но бояться его не надо. Просто нужно, чтобы была настороженность», — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня».