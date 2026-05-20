Нижегородка стала жертвой мошенников и соучастницей преступной схемы

Правоохранители напоминают жителям региона о необходимости проявлять бдительность. Важно помнить, что сотрудники госорганов никогда не звонят гражданам с требованиями передать деньги курьерам или перевести сбережения на «безопасные счета». Если в ходе разговора речь заходит о деньгах и звонящий торопит с принятием решения, нужно сразу прекратить общение. В подобных ситуациях следует немедленно обратиться в полицию.