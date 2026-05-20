Нижегородка стала жертвой мошенников и соучастницей преступной схемы

В результате действий обвиняемой потерпевшие лишились почти 1,3 млн рублей.

Нижегородка стала частью мошеннической схемы. Следственный отдел УМВД России по Нижнему Новгороду завершил расследование уголовного дела в отношении 64‑летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В декабре 2024 года женщина стала жертвой мошенников: злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности, прокуратуры и казначейства и выманили у неё сбережения.

Позже те же мошенники вовлекли пенсионерку в преступную схему. Ей поручили: следить за доверчивыми гражданами, забирать у них деньги и переводить средства на счета третьих лиц.

В результате действий обвиняемой потерпевшие лишились почти 1,3 млн рублей. Следователи установили её причастность: к двум эпизодам мошенничества и к трём эпизодам неправомерного оборота денежных средств.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Правоохранители напоминают жителям региона о необходимости проявлять бдительность. Важно помнить, что сотрудники госорганов никогда не звонят гражданам с требованиями передать деньги курьерам или перевести сбережения на «безопасные счета». Если в ходе разговора речь заходит о деньгах и звонящий торопит с принятием решения, нужно сразу прекратить общение. В подобных ситуациях следует немедленно обратиться в полицию.

Ранее мошенники выманили у вдовы из Дзержинска 8 млн рублей.