РФ и КНР углубят кооперацию по реакторам на быстрых нейтронах

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Россия и Китай углубят кооперацию в сферах термоядерного синтеза и реакторов на быстрых нейтронах. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров РФ и КНР в Пекине.
«Стороны намерены продвигать кооперацию в сферах термоядерного синтеза, реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла, проработать на основе принципов взаимной выгоды и баланса интересов сотрудничество в форме “пакетных” договоренностей в области начальной стадии ядерного топливного цикла и совместного сооружения новых атомных электростанций», — отмечается в заявлении.