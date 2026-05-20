РФ и КНР углубят кооперацию по реакторам на быстрых нейтронах

Также планируется продвижение сотрудничества по термоядерному синтезу.

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Россия и Китай углубят кооперацию в сферах термоядерного синтеза и реакторов на быстрых нейтронах. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров РФ и КНР в Пекине.

«Стороны намерены продвигать кооперацию в сферах термоядерного синтеза, реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла, проработать на основе принципов взаимной выгоды и баланса интересов сотрудничество в форме “пакетных” договоренностей в области начальной стадии ядерного топливного цикла и совместного сооружения новых атомных электростанций», — отмечается в заявлении.