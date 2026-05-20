Нижегородский театр драмы отметил 130-летие премьерой спектакля

Нижегородский театр драмы имени Горького отметил юбилей своего здания. 14 мая 1896 года на только что отстроенной сцене дали первый спектакль — оперу Глинки «Жизнь за царя», где партию Ивана Сусанина исполнил молодой Федор Шаляпин. К 130-летию театр подготовил премьеру — спектакль «Николаевский театр. Хроника его рождения».
Автор пьесы и режиссер, актер театра Александр Мюрисеп использовал стенограммы заседаний нижегородской городской думы, которые предоставила областная Ленинская библиотека. Благодаря этим документам он восстановил хронологию судьбы театра.
Зрители стали невидимыми участниками обсуждений: спорили, строить ли новый театр или перестраивать старый, из какого материала. На сцене показали чувства нижегородцев конца XIX века — от восторга по поводу проведения в городе XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки до постатейного утверждения сметы, расходов и выбора архитектора.
Директор театра Борис Кайнов рассказал изданию Pravda-nn.ru, что архивных документов и фотографий о строительстве сохранилось мало, идут споры о дате закладки первого камня. Однако в библиотеке нашли телеграмму в правительство, согласно которой молебен и закладка камня состоялись 7 июня 1894 года. Значит, здание возвели всего за два года.
Александр Мюрисеп признался, что не предполагал столь тщательного обсуждения каждой детали. В записях заседаний он обнаружил речи городского головы Дмитрия Дельвига, купцов Николая Бугрова и Якова Башкирова, архитектора Виктора Шретера и других знаковых личностей.
Рассказывается и история землевладельцев Кемарского и Киселевой, безвозмездно отдавших свои участки под строительство. Показано противостояние антрепренеров, а также история Клавдии Винтер — директора частной оперы Саввы Мамонтова, мецената, благодаря которому на сцене Николаевского театра началась триумфальная карьера Шаляпина.
Спектакль дополнен видеорядом из архивных фотографий Максима Дмитриева, запечатлевших Нижний Новгород накануне знаменитой выставки: набережные, кремль, строящийся театр.
Праздник продолжился на Театральной площади. Выступил духовой оркестр, а с наступлением темноты здание драматического стало экраном мультимедийного шоу об истории театра с участием актеров ТЮЗа и студентов профильных училищ.
К юбилею выпущена транспортная карта с фотографией театра, созданной Максимом Дмитриевым. Эта открытка была одной из самых популярных в дореволюционной коллекции видов Нижнего Новгорода. Теперь карта станет коллекционным предметом для поклонников театра.