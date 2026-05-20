В Красноярске для школьников и студентов проведут молебен перед сдачей экзаменов

В Красноярске школьники, студенты и их родители смогут помолиться и получить благословение перед сдачей экзаменов. Каждое воскресенье июня и июля в 16:30 молебен будет совершаться в церкви Иоанна Предтечи, а в храме Михаила Архангела — в течение июня в 10:40.