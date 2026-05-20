Житель Гвардейска перекрасил и продал чужой КамАЗ за 450 тысяч рублей

В полицию Гвардейска обратилась 56-летняя женщина, сообщившая о хищении принадлежащего ей грузового автомобиля «КамАЗ».

Источник: KaliningradToday

По версии следствия, потерпевшая передала грузовик знакомому во временное пользование. Они договорились, что часть прибыли от работы на автомобиле мужчина будет отдавать владелице. Свои обязательства он не выполнил: деньги не платил, машину не вернул.

Полицейские выяснили, что злоумышленник длительное время пользовался автомобилем, затем перекрасил кузов и продал грузовик третьим лицам.

В отношении 42-летнего жителя Гвардейска следователь возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ — кража в крупном размере. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.