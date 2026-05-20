Житель Гвардейска перекрасил и продал чужой КамАЗ за 450 тысяч рублей

По версии следствия, потерпевшая передала грузовик знакомому во временное пользование. Они договорились, что часть прибыли от работы на автомобиле мужчина будет отдавать владелице. Свои обязательства он не выполнил: деньги не платил, машину не вернул.
Полицейские выяснили, что злоумышленник длительное время пользовался автомобилем, затем перекрасил кузов и продал грузовик третьим лицам.
В отношении 42-летнего жителя Гвардейска следователь возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ — кража в крупном размере. Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.