В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах

Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Правила провоза пауэрбанков в самолетах изменились в России, в частности, их запрещено заряжать в полете, также нельзя будет провозить особенно мощные устройства, следует из обновленных норм, опубликованных Минтрансом РФ.

«Заряжать устройства во время полета запрещено, а к упаковке аккумуляторов теперь необходимо относиться особенно внимательно», — говорится в публикации на канале министерства в мессенджере «Макс».

«Пауэрбанк должен находиться в доступном месте под вашим контролем», — также отмечается там.

Также регулируется емкость пауэрбанков, которые можно провозить в самолетах. Так, аккумуляторы до 100 Ватт-час провозить можно беспрепятственно, перевозку батарей от 100 до 160 Ватт-час нужно согласовывать с авиакомпанией, а пауэрбанки емкостью свыше 160 Ватт-час к перевозке самолетами запрещены.

Отмечается, что провоз аккумуляторов в багаже запрещен — внешние аккумуляторы обязательно брать в ручную кладь.

Тем временем пять российских авиакомпаний уже изменили правила провоза пауэрбанков в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO), которые распространяются на всю российскую гражданскую авиацию.