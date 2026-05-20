Онищенко перечислил главные болезни, которые проявлялись в 2025 году

Онищенко: оспа обезьян и холера представляли наибольшую опасность в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Оспа обезьян, лихорадки Марбург и Эбола, а также холера представляли наибольшую опасность для системы здравоохранения в предыдущем году, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Что касается инфекционных заболеваний, я думаю, уместно будет пройтись по тем заболеваниям, которые особо проявили себя в истекшем году. На первом месте стоит оспа обезьян: только за 2025 год в мире было зарегистрировано почти 53 тысячи подтвержденных случаев заболевания», — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы «Россия сегодня».

Он отметил, что также представляли опасность и продолжают выявляться случаи лихорадок Марбург и Эбола. Продолжается и седьмая пандемия холеры, в прошлом году вспышки фиксировались в 33 странах.