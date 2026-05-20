Жителей Усть-Донецкого района предупредили об учениях по защите населения при ЧС

В Усть-Донецком районе Ростовской области до 15:00 будут проводиться командно-штабные учения. Об этом говорится на сайте районной администрации.
В учениях задействованы должностные лица и специальные службы района. Отрабатываются меры по оповещению, эвакуации и другим действиям, предусмотренным местным планом гражданской обороны.
— Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые могут возникнуть в связи с проведением учений, — сказано в сообщении.
