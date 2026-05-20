На «Красном кольце» состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 июня на гоночной трассе «Красное кольцо» состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа.
Сотрудники подразделений Госавтоинспекции продемонстрируют свои навыки водительского мастерства и экстремального управления служебным автомобилем.
В программе: показательные выступления сотрудников полиции, шоу программа. Кроме этого, будут работать развлекательные и познавательные площадки для взрослых и детей.
Обязательно покормим кашей из военно-полевой кухни и угостим детей мороженым.
Среди зрителей будут разыграны призы от партнеров мероприятия.
