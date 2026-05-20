В Калининградской области защитили шиповник, который укрепляет дюны на Балтийской косе

В минприроды сказали, что при формировании списка опирались на федеральные стандарты, где шиповник морщинистый считается агрессивным видом. Только вот в калининградских условиях это растение выполняет уникальную роль — его корневая система укрепляет подвижные пески на Балткосе, защищает побережье от ветровой эрозии и помогает восстанавливаться после штормов.