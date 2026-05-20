Воронежскую пенсионерку оштрафовали на 350 тысяч руб. за комментарии в сети

В июле 2024 года в одном из мессенджеров появилась новость о том, что суд вынес приговор режиссёру Евгении Беркович* за оправдание терроризма в пьесе. В комментариях к посту пенсионерка выразила негодование и призвала к насилию над судьями. Кроме того, в январе 2025 года женщина попыталась оправдать действия врага под публикацией об атаке БПЛА на Рязанский нефтеперерабатывающий завод.