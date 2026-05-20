Воронежскую пенсионерку оштрафовали на 350 тысяч руб. за комментарии в сети

68-летнюю жительницу Воронежа оштрафовали на 350 тысяч рублей за оправдание терроризма и призыв к насилию над судьями. Об этом сообщили в пресс-службе второго Западного окружного военного суда во вторник, 19 мая.
В июле 2024 года в одном из мессенджеров появилась новость о том, что суд вынес приговор режиссёру Евгении Беркович* за оправдание терроризма в пьесе. В комментариях к посту пенсионерка выразила негодование и призвала к насилию над судьями. Кроме того, в январе 2025 года женщина попыталась оправдать действия врага под публикацией об атаке БПЛА на Рязанский нефтеперерабатывающий завод.
Комментариями пенсионерки, оставленными в сети, заинтересовались правоохранители. Ей предъявили обвинение по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о публичном оправдании терроризма. Свою вину пенсионерка признала и активно сотрудничала со следствием.
Помимо штрафа женщине на год запретили администрировать сайты в интернете.
* Внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.