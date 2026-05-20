Стала известна программа празднования Дня города в Красноярске

Красноярск готовится отпраздновать 398-летие: в этом году краевая столица будет отмечать День рождения с 11 по 14 июня. Темой празднования станет: «Красноярск: город дружбы», в основе которой — сохранение культурного многообразия и традиций, рассказали в мэрии и представили программу.
Так, 11 июня, традиционно пройдут в основном официальные мероприятия: утром на стеле «Красноярск — город трудовой доблести» состоится церемония открытия летнего сезона Трудовых отрядов; в 12:00 на площади перед администрацией торжественно поднимут флаг города и проведут собрание в честь присвоения звания «Почётный гражданин города Красноярска». Первый день празднования завершится на Центральной набережной, где в 15:00 хор из 300 учащихся детских школ искусств исполнит гимн РФ и знаменитые песни из кинофильмов.
12 июня вместе со всей страной Красноярск отметит День России. На Центральной набережной с 16:00 до 22:00 пройдет День русской культуры. В программе — концерт, народные и традиционные игры, мастер-классы, а также конкурсы на самую длинную девичью косу, оригинальный сарафан, самую богатую бороду и др. В завершение перед зрителями выступит ансамбль народной песни «Красный Яр».
В этот же день на острове Татышев в 11:00 начнется краевой патриотический фестиваль «Служу России!» с показательными выступлениями представителей силовых ведомств, выставкой специализированной техники, интерактивными площадками для детей и молодежи. С 15:00 можно будет познакомиться с творчеством хореографических, вокальных, фольклорных и инструментальных коллективов на Всесибирском фестивале национальных культур, который пройдет совместно с краевым фестивалем традиционного и современного творчества «Сибирь мастеровая».
13 и 14 июня красноярцев и гостей города ждут на Центральной набережной, где с 12:00 развернутся многочисленные локации общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Кроме того, 13 июня приглашают на концерт с участием Красноярского камерного оркестра и театра Музыкальной комедии. А в финале дня выступит знаменитая кавер-группа из Санкт-Петербурга «Бис-Квит». 14 июня гостей также будут ждать развлекательные площадки на набережной, концерт профессиональных коллективов, в завершение выступит группа «Яхонт».
Также в честь 398-й годовщины города художественные и вокальные коллективы муниципальных учреждений культуры, включая Красноярский духовой оркестр и Камерный хор, проведут серию выездных концертов: 12 июня они вступят в Элите, 13 июня — в Минино и Солонцах, а 14 июня — в парке «Солнечная поляна», озеро-парке «Октябрьский» и Берёзовке.
«Президент страны Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Наше культурное многообразие — основа и фундамент государства. Красноярск с момента основания был и остаётся местом пересечения традиций и судеб десятков народов, совместно создающих успешное будущее. Поэтому мы еще раз напоминаем о важности сохранения исторической памяти, языка и культуры каждого», — прокомментировала тему празднования заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.
