Воронежцы пожаловались на завышение оплаты проезда в маршрутке № 122

Воронежцы пожаловались в соцсетях на завышение оплаты проезда в маршрутке № 122. Якобы перевозчик как минимум в два раза повысил плату, например, от Юго-Западной автостанции до микрорайона Подпольное, а также до Семилук. Сообщения опубликовали активисты воронежского общественного движения «Город и транспорт» в своем телеграм.
В министерстве тарифного регулирования Воронежской области обещали разобраться с ситуацией.
— Начата проверка выяснения обстоятельств совместно с коллегами из министерства промышленности и транспорта Воронежской области. В целях профилактики перевозчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, — сообщили в региональном министерстве тарифного регулирования.