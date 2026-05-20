В Ундорах под Ульяновском отмотали время на 150 миллионов лет назад, открыв новое здание музея

А одного ящера спасали всем миром. В прошлом году в районе Городищенского разреза начал разрушаться и сползать в воду скелет плиозавра Колимбозавра, на его спасение поднялся весь поселок. Ученые, волонтеры, местные школьники и их родители за две недели вручную пробили пятиметровый шурф и вынули девять кубометров тяжелейшей породы, буквально вырвав останки из пасти оползня. Колимбозавр занял свое место рядом с еще одной местной знаменитостью — плезиозавром Юхой Сквали. Этого ящера назвали в честь коварного демона из тюркской мифологии Юха, который принимал облик прекрасной девушки, и лишь скрытая под одеждой змеиная чешуя выдавала ее жуткую рептилоидную суть.