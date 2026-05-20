В Ундорах под Ульяновском отмотали время на 150 миллионов лет назад, открыв новое здание музея

В канун Международного дня музеев в селе Ундоры Ульяновской области открыли новое трехэтажное высокотехнологичное здание Ундоровского палеонтологического музея. Место для музея выбрали не случайно: большинство экспонатов для него добыто прямо здесь же, в древних отложениях юры и мела. Он станет ядром геопарка «Ундория», где проложены экологические тропы, и любому может посчастливиться сделать научное открытие.
Коварный прибой.
Волга в этих краях — самый мощный, но в то же время самый безжалостный копатель. Ее волны постоянно подмывают кручи, провоцируя осыпи и обнажая потрясающие сокровища мезозойской эры. У здешних палеонтологов есть жесткое неписаное правило: действовать нужно стремительно. Старший научный сотрудник музея Сергей Буганин рассказывает: «Если находку не заметить и не забрать вовремя, следующий же шторм или новая осыпь безвозвратно похоронит ее, снесет в реку, превращая в обычный волжский песок и гальку». Поэтому сбор окаменелостей здесь — гонка наперегонки со стихией.
Чтобы показать людям найденные и спасенные сокровища, в Ундорах открыли новое футуристическое здание палеонтологического музея. Это единственный в нашей стране и всего шестой в мире музей, который целиком посвящен гигантским обитателям древних морей.
«Идея в том, чтобы семьи со всей России приезжали в наш геопарк, смотрели интерактивную экспозицию, а затем спускались по экотропе к Волге и лично участвовали в контролируемых раскопках», — прокомментировал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Старое деревенское здание давно уже задыхалось от обилия экспонатов — тонны находок десятилетиями лежали в фондах, их просто негде было выставить. Новое пространство позволило выстроить уникальную двухъярусную экспозицию. На верхнем ярусе над головами посетителей «плавают» детальные реконструкции ящеров, а на нижнем выставлены их подлинные скелеты.
«Сковородозавр» и девушка-рептилоид.
В центре зала «плывет» плиозавр Luskhan itilensis, чье имя переводится как «Повелитель волжских вод». Это внушительный шестиметровый скелет грозного хищника с вытянутым «крокодильим» черепом и мощными ластами — гордость и самая масштабная фотозона музея. Если Лусхан поражает своими размерами, то соседний экспонат — ихтиозавр Гринделиус Алексеева — вызывает у сотрудников улыбку из-за истории своего появления в экспозиции. Его откопали на берегу еще в 1995 году… обычной кухонной сковородкой, поскольку у исследователей при себе не оказалось никаких инструментов. Оставлять случайно найденный скелет в сланце на ночь было нельзя — размоет. Так и хотели назвать вновь открытый вид «сковородозавром», но в итоге увековечили фамилию одного из первооткрывателей.
А одного ящера спасали всем миром. В прошлом году в районе Городищенского разреза начал разрушаться и сползать в воду скелет плиозавра Колимбозавра, на его спасение поднялся весь поселок. Ученые, волонтеры, местные школьники и их родители за две недели вручную пробили пятиметровый шурф и вынули девять кубометров тяжелейшей породы, буквально вырвав останки из пасти оползня. Колимбозавр занял свое место рядом с еще одной местной знаменитостью — плезиозавром Юхой Сквали. Этого ящера назвали в честь коварного демона из тюркской мифологии Юха, который принимал облик прекрасной девушки, и лишь скрытая под одеждой змеиная чешуя выдавала ее жуткую рептилоидную суть.
На фоне всех этих водоплавающих монстров особняком стоит массивный скелет Волга-Титана. Илья Стеньшин, директор Ундоровского палеонтологического музея, особо подчеркивает важную деталь: «Все наши морские гиганты — ихтиозавры, плиозавры и плезиозавры — в строгом смысле динозаврами не являются. Это морские рептилии. А вот Волга-Титан — наш единственный истинный сухопутный динозавр». 17-тонный гигант, описанный в 2020 году, погиб, вероятно, где-то далеко на суше, но был унесен в море каким-то мощным потоком. Сегодня доказано, что этот волжский крепыш — древнейший родственник колоссальных титанозавров, которые много позже заселили Южную Америку.
Наука для детей и взрослых.
Палеонтология в Ундорах прекрасна тем, что самые громкие открытия здесь часто совершают обычные люди. И это очень ценно, ведь то, что не найдено — неизбежно пропадет. Так что подключение непрофессионалов к гонке со временем — это не только туристическая фишка, а насущная научная необходимость. Настоящим хитом новой экспозиции стал скелет, который на латыни теперь официально именуется Варварозавром. А началась эта история с обычной семейной прогулки.
Летом 2023 года москвич Егор Чегринец приехал в Ундоры отдохнуть вместе с дочкой Варей. Гуляли с гидом по отмели. Вдруг школьница остановилась и заявила: «Папа, посмотри, из камня проглядывают кости!». Взрослые отмахнулись, посчитав это детской фантазией.
«Я тогда включил “умного папу” и вместе с гидом начал объяснять дочке, что это просто причудливые камни и нам пора идти дальше. Но Варя проявила чисто палеонтологическое упрямство и заставила нас вернуться», — рассказывает Егор Чегринец.
При внимательном рассмотрении ахнули: там, куда показывала Варя, лежали впечатанные в породу останки плезиозавра. И это тоже оказался новый, доселе неизвестный вид. Назвали его в честь внимательной и упорной девочки.
В лаборатории Ундор работает интернациональная команда. Один из самых ярких сотрудников — Дуглас Ленин Кабельо Моралес, уроженец Венесуэлы. Его отец был убежденным коммунистом и так любил СССР, что назвал сына Лениным. В Ульяновскую область Дуглас Ленин попал по зову сердца — женился на местной девушке Татьяне. Долгое время он работал на заводе в Испании, где занимался профессиональной очисткой сложного оборудования. Его навыки отлично подошли к палеонтологии. Феноменальная скрупулезность венесуэльца позволяет ему ювелирно, миллиметр за миллиметром, вызволять хрупкие кости из твердой породы.
Приглашают всех.
Помимо местных находок музей активно наполняется благодаря друзьям из соседних регионов. Председатель Самарского палеонтологического общества Александр Малышев рассказывает о переданной в дар Ундорам уникальной коллекции меловых морских губок, собранных у села Климовка.
«Если бренд Ульяновска — это гигантские ящеры и аммониты, то Самарская область — мировая “Мекка” по ископаемым губкам, — объясняет Александр Малышев. — Колоссальный труд наших коллег и соседей вызывает огромное уважение. Теперь у нас появился еще один прекрасный повод чаще бывать на ульяновской земле».
Другой дар от самарских коллег — один из самых больших в России аммонит, 94 сантиметра в диаметре. Сейчас у него не хватает двух оборотов, а при жизни он был полутораметровым. Такого исполинского моллюска в Шигонском районе Самарской области нашел палеонтолог-любитель Владислав Юргелевич.
Сегодня палеонтологический комплекс выходит далеко за рамки классического музея. Здесь создана интерактивная экспозиция, демонстрируется научно-популярный фильм, который буквально оживляет древних чудовищ на экранах, заставляя их плавать прямо перед глазами зрителей.
Министр культуры РФ Ольга Любимова на открытии подчеркнула глобальную важность проекта: «Наша цель — превратить палеонтологию из сложной, сухой науки в часть национального культурного кода и привлечь сюда гостей со всех восьмидесяти девяти регионов страны».
Ульяновская область наглядно доказала: древние сланцы и окаменелости возрастом в 150 миллионов лет могут ожить, заговорить с нами на понятном языке и открыть для целого региона пласт совершенно новых, фантастических возможностей.