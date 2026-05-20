Годовой отчет об исполнении бюджета Красноярского края внесли в Заксобрание

В Законодательное Собрание Красноярского края поступил годовой отчет об исполнении краевого бюджета за 2025 год. Документ рассмотрели на заседании регионального правительства и внесли в краевой парламент проект закона. Основным итогом года власти называют сохранение устойчивости финансовой системы и сбалансированности бюджета.
В министерстве финансов рассказали, что доходы краевого бюджета в 2025 году составили 459,4 млрд рублей, из которых 416,1 млрд — собственные доходы региона. С учетом федеральной поддержки прирост к уровню 2024 года превысил 30 млрд рублей. Стабильность доходной базы обеспечили благоприятная ситуация на сырьевых и валютных рынках, а также рост налоговых поступлений.
Налоговые и неналоговые доходы достигли 411,8 млрд рублей — это на 24 млрд больше, чем годом ранее. Основными источниками поступлений стали налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на добычу полезных ископаемых и доходы от размещения бюджетных средств на банковских депозитах.
Расходы краевого бюджета исполнены в объеме 497,6 млрд рублей. Приоритетами остались реализация национальных проектов, социальная поддержка населения, развитие инфраструктуры и территорий.
На мероприятия национальных проектов направили 47 млрд рублей с учетом федеральных средств. Самыми крупными по финансированию стали проекты «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодежь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь».
Более половины всех расходов пришлось на выполнение социальных обязательств, включая оплату труда работников бюджетной сферы.
На поддержку населения в 2025 году выделили почти 92 млрд рублей, в том числе на помощь участникам спецоперации и их семьям. На поддержку семей с детьми направили 18,5 млрд рублей. Продолжилось и решение жилищных вопросов: около 5 млрд рублей пошло на обеспечение жильем детей-сирот, еще 2 млрд — на переселение граждан из аварийного жилья.
Существенные средства направили на развитие экономики и инфраструктуры. Объем дорожного фонда составил 27 млрд рублей. На эти деньги ремонтировали региональные трассы и муниципальные дороги, обновляли подъезды к социальным объектам и улично-дорожную сеть в городах и селах. Также продолжилась модернизация коммунальной инфраструктуры и обновление общественного транспорта.
Бюджет развития края в 2025 году превысил 90 млрд рублей. Из них 23 млрд рублей направили на реализацию крупных проектов с использованием механизмов «инфраструктурного меню».
Значительную поддержку получили муниципалитеты. Средства позволили ремонтировать школы и детские сады, обновлять дома культуры и спортивные объекты, благоустраивать общественные пространства и готовить объекты ЖКХ к зиме.
Всего муниципальным образованиям из краевого бюджета выделили 165,5 млрд рублей — на 20 млрд больше, чем в 2024 году.
Красноярский край также сохранил высокий уровень долговой устойчивости. В структуре госдолга остались только бюджетные кредиты, а коммерческую задолженность в прошлом году полностью погасили.
«В условиях сохранения внешних вызовов и внутренних преобразований нам удалось сохранить устойчивость финансовой системы, обеспечить финансирование приоритетных и текущих задач, а также сформировать запас прочности для дальнейшей работы», — отметил вице-премьер Владимир Бахарь.
Годовой отчет об исполнении бюджета рассмотрят на публичных слушаниях с участием депутатов, представителей местного самоуправления и общественности. После этого законопроект обсудят на сессии Законодательного Собрания края.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.