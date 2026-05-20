Вирусолог назвал срок, когда клещи перестанут атаковать южноуральцев

За неделю количество россиян, пострадавших от укусов клещей, увеличилось вдвое. Медицинская помощь потребовалась более чем 84 тысячам граждан. Наибольшее число обращений зафиксировано на Урале, Кубани, а также в Кировской, Иркутской, Томской, Костромской и Новосибирской областях, сообщает портал «ФедералПресс».
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с НСН назвал примерный срок, когда клещи перестанут терроризировать россиян.
«Клещи в целом по стране уйдут к концу июня. Для меня маркером является клубника: когда активно пойдет местная клубника, к этому времени сворачивается количество укусов», — заявил эксперт.
Специалист объяснил резкий рост нападений паразитов несколькими факторами. Во-первых, необычные погодные условия заставили животных активнее перемещаться в поисках пищи — как при жаре, так и при похолодании. Во-вторых, именно звери и птицы выступают главными переносчиками клещей на уже обработанные территории.
Выгуливаемые домашние собаки, городские белки, птицы и даже ежи способны затаскивать членистоногих на любые участки. Ежи, отметил эксперт, накапливают особенно много клещей. Третьей причиной он назвал возросшую мобильность населения: люди стали чаще путешествовать по стране и выбираться на природу в выходные, тогда как раньше предпочитали зарубежные поездки.