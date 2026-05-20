Вирусолог назвал срок, когда клещи перестанут атаковать южноуральцев

По данным Роспотребнадзора, наибольшее число обращений по поводу укусов клещей зафиксировано на Урале.

Источник: 1obl.ru

За неделю количество россиян, пострадавших от укусов клещей, увеличилось вдвое. Медицинская помощь потребовалась более чем 84 тысячам граждан. Наибольшее число обращений зафиксировано на Урале, Кубани, а также в Кировской, Иркутской, Томской, Костромской и Новосибирской областях, сообщает портал «ФедералПресс».

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с НСН назвал примерный срок, когда клещи перестанут терроризировать россиян.

«Клещи в целом по стране уйдут к концу июня. Для меня маркером является клубника: когда активно пойдет местная клубника, к этому времени сворачивается количество укусов», — заявил эксперт.

Специалист объяснил резкий рост нападений паразитов несколькими факторами. Во-первых, необычные погодные условия заставили животных активнее перемещаться в поисках пищи — как при жаре, так и при похолодании. Во-вторых, именно звери и птицы выступают главными переносчиками клещей на уже обработанные территории.

Выгуливаемые домашние собаки, городские белки, птицы и даже ежи способны затаскивать членистоногих на любые участки. Ежи, отметил эксперт, накапливают особенно много клещей. Третьей причиной он назвал возросшую мобильность населения: люди стали чаще путешествовать по стране и выбираться на природу в выходные, тогда как раньше предпочитали зарубежные поездки.