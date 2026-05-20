В Ростове стартовали арт-пленэры надежды для детей с особенностями здоровья

— Наш проект вырос из искренней любви к родному краю и желания сохранить его культурное наследие. Донская порода лошадей — живой символ Ростовской области, и то, что теперь эти сильные, свободные животные помогают особенным детям раскрыть себя через творчество, наполняет инициативу особым смыслом. Я рада, что грантовый конкурс позволил воплотить не только мою задумку, но и мечты целой команды волонтёров, вложивших в проект душу. Видеть улыбки детей и их увлеченность, наблюдать, с каким старанием они творят — это и есть наш главный результат, — поделилась автор проекта «Солнце на ладони: арт-пленэры надежды» Мария Бондаренко.