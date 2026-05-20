На улицах Перми высадят «миллион алых роз»

Общая площадь цветников составит 34 тысячи квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Пермь ко Дню города украсят цветники на площади более 34 тыс. кв. метров. На улицах города высадят огромное количество цветов, указанным когда-то в легендарном стихотворении Андрея Вознесенского. Основная высадка рассады началась с середины мая.

Озеленение Перми включит почти миллион многолетних и однолетних цветов. Благоустроители высадят бархатцы, бегонию, виолу, георгину, петунию и многие другие сорта. В число декоративно-лиственных растений войдут капуста декоративная, колеус, кохия веничная, цинерария, вертикального озеленения — петуния ампельная и вербена монетчатая.

«Ассортимент растений подбирается с учетом особенностей каждого объекта озеленения и градостроительных норм. В оформлении используются различные типы цветников: ковровые — клумбы, рабатки, композиционные — миксбордеры, рокарии и вертикальное озеленение», — пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Для создания ярких и гармоничных композиций сформируют монохромные, контрастные, трехцветные цветников. Они усилят ландшафтную привлекательность города.