На улицах Перми высадят «миллион алых роз»

Озеленение Перми включит почти миллион многолетних и однолетних цветов. Благоустроители высадят бархатцы, бегонию, виолу, георгину, петунию и многие другие сорта. В число декоративно-лиственных растений войдут капуста декоративная, колеус, кохия веничная, цинерария, вертикального озеленения — петуния ампельная и вербена монетчатая.