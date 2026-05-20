Книги с барахолки и уборка на даче: эксперт ЮУрГУ назвал неочевидные источники хантавируса

По всему миру обсуждают вспышку Андского хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Эксперт отдела научных коммуникаций ЮУрГУ Остап Давыдов провел собственное расследование и готов дать ответ — грозит ли нам новая пандемия.
Хантавирусы, замечает эксперт, впервые выявили в Южной Корее, на реке Хантаан — этот топоним и дал название целому семейству РНК‑вирусов. Переносчиком вируса являются грызуны, от которых он действительно может быть передан человеку.
«Обычно человек переносит заболевание в легкой форме. Но иногда у людей развивается хантавирусный кардиопульмональный синдром, который быстрее, чем ковид, способен свести человек в могилу, его летальность достигает 15—40%. Локальные эпидемии хантавируса уже случались», — рассказывает Остап Давыдов.
Самой опасной разновидностью вируса считается Андский вирус. Его и выявили на круизном лайнере MV Hondius. Но воздушно-капельным путем от человека к человеку вирус не передается, поэтому новая пандемия человечеству не грозит. Куда опаснее может оказаться весенняя уборка в садовом домике, где зимой хозяйничали мыши, или старые вещи с чердака, замечает эксперт.
Еще задолго до вспышки на корабле хантавирус стала исследовать группа вирусологов из Швейцарии и Германии. Ученые пришли к выводу, что хантавирус может выжить на сухой поверхности при комнатной температуре не больше недели.
«Если вы не уверены, что мыши не хозяйничали в вашем дачном домике в последние 5—7 дней, затопите печь перед уборкой. А еще лучше сразу начинайте с влажной уборки, не поднимая облако пыли. Влажной обработке подлежат и предметы с барахолки», — советует Остап Давыдов.
Также германско-швейцарский коллектив ученых исследовал методы инактивации, то есть «убийства» вируса для создания вакцины. Самой перспективной оказалась идея химической инактивации. Этот же метод можно будет использовать для разработки лекарства от хантавируса.
«Эксперименты показали, что метод помогает инактивировать вирус прямо внутри клетки. Это открытие важно еще и потому, что людям очень важно понять, что делать с потенциально зараженными предметами, например с кораблем, на котором путешествовали заболевшие», — говорит Остап Давыдов.
Но над этим ученым еще нужно работать. А пока общественный интерес к хантавирусу падает, так как вспышка на корабле сошла на нет, оставшиеся пассажиры выдержали срок в карантине и вернулись домой.