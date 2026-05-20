ИТ-холдинг T1 и YADRO запустили совместную линейку ПАК для обеспечения ИИ-суверенитета

Рост спроса на искусственный интеллект, аналитические платформы и другие высоконагруженные вычислительные сценарии меняет требования к корпоративной инфраструктуре. По данным исследования Т1 «Рынок ИИ-ускорителей» 2026 года, только 9% российских компаний полностью обеспечены вычислительной инфраструктурой для ИИ. Еще 40% обеспечены частично, а 51% — имеют потребность в такой инфраструктуре. Для бизнеса становится критичным не только доступ к вычислительным ресурсам, но и наличие готовых доверенных решений, позволяющих быстро развертывать вычислительные мощности, масштабировать нагрузку и снижать сложность интеграции отдельных компонентов.