ИТ-холдинг T1 и YADRO запустили совместную линейку ПАК для обеспечения ИИ-суверенитета

На ЦИПР-2026 ИТ-холдинг Т1 и YADRO заявили о запуске совместной линейки высокопроизводительных инфраструктурных решений для ИИ-задач и других ресурсоемких вычислительных сценариев.
Компании сообщили о результатах промышленных испытаний нескольких конфигураций ПАК «Сайбокс», а также о старте разработки и планах по выводу на рынок ПАК с жидкостным охлаждением для широкого спектра задач — от высокоплотной виртуализации и СУБД до искусственного интеллекта. Совместная линейка решений также поддерживает государственные программы в области искусственного интеллекта, включая указ президента РФ № 309, и направлена на обеспечение технологического суверенитета России.
Рост спроса на искусственный интеллект, аналитические платформы и другие высоконагруженные вычислительные сценарии меняет требования к корпоративной инфраструктуре. По данным исследования Т1 «Рынок ИИ-ускорителей» 2026 года, только 9% российских компаний полностью обеспечены вычислительной инфраструктурой для ИИ. Еще 40% обеспечены частично, а 51% — имеют потребность в такой инфраструктуре. Для бизнеса становится критичным не только доступ к вычислительным ресурсам, но и наличие готовых доверенных решений, позволяющих быстро развертывать вычислительные мощности, масштабировать нагрузку и снижать сложность интеграции отдельных компонентов.
Результатом совместной работы стал совместный ПАК «Сайбокс» на базе серверов YADRO G4208P G3, GPU-ускорителей и программного обеспечения ИТ-холдинга Т1. Серверная инфраструктура и программная платформа в этом решении выступают как единый комплекс для промышленного использования ИИ, аналитических и других ресурсоемких вычислительных сценариев.
Вместо сборки инфраструктуры из разрозненных компонентов бизнес получает единую технологическую линию с подтвержденными архитектурными решениями, готовыми программно-аппаратными конфигурациями и дальнейшим развитием инфраструктурной базы под рост вычислительных мощностей.
Первая конфигурация ПАК «Сайбокс» уже прошла успешное тестирование. Вторая конфигурация — ПАК «Сайбокс» на базе альтернативных GPU-ускорителей также успешно опробирована. Кроме того, ПАК проходит регистрацию в качестве доверенного в реестре Минцифры.
Отдельным инфраструктурным продолжением линейки станет направление ПАК с жидкостным охлаждением. Рост вычислительной плотности и повышение нагрузки на GPU-инфраструктуру формируют спрос на новые подходы к теплоотводу и организации среды в ЦОД.
«Развитие высоконагруженных вычислений постепенно переводит рынок от отдельных серверных поставок к полноценным вычислительным платформам. Совместная линейка решений Т1 и YADRO показывает именно этот переход: от подтвержденной работоспособности GPU-конфигураций — к готовым ПАК для прикладных задач и далее к инфраструктурным решениям, обеспечивающим дальнейшее масштабирование вычислительных мощностей», — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.