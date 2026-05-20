Цена за килограмм малины в магазинах Нижнего Новгорода достигла 4 тысяч рублей

В Нижнем Новгороде стартовал сезон ягод, однако их стоимость пока остается весьма высокой. Ранее в Сети активно обсуждали цены на голубику и малину в московских торговых палатках — они достигали 1,5 и 4 тысяч рублей за килограмм соответственно. Ситуацию с ценами в Нижнем Новгороде проанализировало издание Pravda‑nn.ru.
В центральной части города за килограмм клубники придется отдать 700 рублей, а голубика обойдется уже в две тысячи рублей. В других овощных палатках, разбросанных по городу, ценовая политика на ягоды мало отличается: клубнику предлагают в диапазоне от 650 до 750 рублей за килограмм, голубику — от 1800 до 2000 рублей, а стоимость черешни варьируется от 1300 до 1600 рублей в зависимости от сорта.
Крупные сетевые магазины пошли на хитрость, чтобы не отпугнуть покупателей высокими ценниками: они указывают стоимость не за килограмм, а за 100 граммов продукта. Если пересчитать, получится, что стоимость килограмма малины достигает 3999 рублей. Клубника стоит от 1200 до 1500 рублей за кило, а микс из голубики, малины и ежевики продается упаковками по 300 граммов за 935 рублей.
Продавцы палаток обещают, что малина появится в продаже уже в ближайшее время — ориентировочно через неделю, максимум через две. По их словам, цена на эту ягоду составит около 3000 рублей за килограмм. В то же время эксперты прогнозируют постепенное снижение стоимости клубники.