Понятный и функциональный Красноярск: город получит единую систему навигации

Для Красноярска планируют разработать современную и стильную систему городской навигации. Туристско-информационный центр города объявил тендер на разработку единой концепции указателей, туристических карт и пиктограмм, которые помогут ориентироваться как горожанам, так и туристам. Все элементы должны быть выполнены в едином стиле, который отразит историю и характер Красноярска. Кроме того, элементы навигации переведут на английский и китайский языки. Для разработки концепции специалистам предстоит изучить городские маршруты, выявить участки, где людям особенно нужна подсказка. Затем создать 3D-модели будущих носителей информации и подготовить макеты для серийного производства. Главная цель — сделать городскую среду понятной, красивой и функциональной. Важно отметить, что новая система не заменит навигацию, установленную к Универсиаде 2019 года, а дополнит уже существующую систему. Срок выполнения работ составит до 100 рабочих дней с момента заключения контракта, отметили в Красноярском туристско-информационном центре.