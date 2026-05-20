Нижегородцы могут оставить заявку на бесплатную вакцину от рака

Решение о вакцинации принимают врачи после изучения истории болезни.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижегородской области теперь могут подать заявку на получение персонализированной терапевтической вакцины «Онкопепт». Препарат предназначен для лечения колоректального рака, а прием обращений открыли на специальном портале Онкопепт.рф. Об этом рассказал главный редактор медицинского издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Вакцина применяется для пациентов с метастатической формой заболевания. При этом одного желания пациента недостаточно. Чтобы препарат был назначен, необходимо пройти минимум две линии противоопухолевой лекарственной терапии. Окончательное решение принимает консилиум онкологов: врачи изучают историю болезни и оценивают возможные риски и пользу от применения вакцины.

После подачи заявки отслеживать ее статус можно через цифровой реестр на том же портале.