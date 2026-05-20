В больнице города Лиски Воронежской области провели профилактическую акцию

Она была посвящена борьбе с артериальной гипертонией.

Источник: Национальные проекты России

Профилактическая акция, посвященная Неделе борьбы с артериальной гипертонией, была организована в поликлинике № 1 Лискинской районной больницы в Воронежской области. Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Студенты-волонтеры Лискинского техникума железнодорожного транспорта приглашали посетителей поликлиники измерить свое артериальное давление, раздавали памятки и брошюры. При необходимости они сопровождали пациентов непосредственно к врачам, где им оказывали медицинскую помощь. Всего волонтеры привлекли более 100 посетителей.

«На профилактическом мероприятии посетители узнали о правильной методике измерения артериального давления, необходимости наличия тонометра и контроля этого показателя, особенно в пожилом возрасте», — прокомментировали в Министерстве здравоохранения Воронежской области.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.