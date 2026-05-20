Под Воронежем взорвали партию боеприпасов времен войны

В Воронежской области 19 мая уничтожили партию боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды и ручные гранаты обнаружили при проведении строительных работ на территории Хохольского района:
— 105 мм артиллерийский снаряд — 1 ед.;
— 76 мм артиллерийский снаряд — 1 ед.;
— 37 мм артиллерийский снаряд — 1 ед.;
— 82 мм минометная мина снаряд — 1 ед.;
— 50 мм минометная мина снаряд — 1 ед.;
— ручная граната Ф-1 — 2 ед.
Для подрыва использовали специально оборудованную площадку на территории Каширского района.