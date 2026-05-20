Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов приедет в Нижегородскую область

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов планирует посетить Нижегородскую область 22 мая. Об этом сообщили представители регионального отделения партии в социальных сетях.
Политик прибудет в регион с рабочим визитом. Во время поездки Сергей Миронов намерен посетить промышленное предприятие, пообщаться с участниками спецоперации и многодетными семьями.
На встречу с председателем «Справедливой России» также приглашают журналистов.
