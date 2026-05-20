На прилёт в Калининград задерживаются 29 рейсов

В связи с вводом 20 мая временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств, — прокомментировали в «Храбрпово».