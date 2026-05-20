На прилёт в Калининград задерживаются 29 рейсов

На прилёт в Калининград задерживаются почти 30 рейсов. Информация об этом опубликована на сайте «Храброво».
По данным онлайн-табло аэропорта на 10:50 20 мая, на прибытие в Калининград опаздывают 29 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Минска, Чебоксар и других городов. Ещё четыре самолёта отменены.
На вылет из Калининграда задерживаются девять рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Чебоксары, Екатеринбург, Волгоград и Уфу. Отменены также четыре.
В связи с вводом 20 мая временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств, — прокомментировали в «Храбрпово».
Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн-табло, обращаться в кол-центр аэропорта по телефону +7 (4012) 550−550 или связываться с авиакомпаниями.