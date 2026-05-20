Во Владимирской области выбрали лучшие компании по организации охраны труда

Десятку региональных компаний с наилучшей организацией охраны труда определили во Владимирской области. Конкурс на лучшую организацию охраны труда проводится в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Комиссия, сформированная из представителей надзорных ведомств, профсоюзов, объединения работодателей и охраны труда Владимирского государственного университета, оценила итоги 2025 года. Учитывались показатели производственного травматизма, фото- и видеоматериалы, профилактическая работа, а также меры по совершенствованию условий труда и их результативность. Лучшие были определены среди предприятий производственной и непроизводственной отрасли, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, среднего и дошкольного образования, в социальной сфере, а также среди малых предприятий с численностью коллектива до 100 сотрудников.
«Безопасные и комфортные условия труда — основа здоровья и профессиональной эффективности. Победители конкурса продемонстрировали, что комплексный подход от современного оснащения рабочих мест до регулярного обучения персонала и профилактики травматизма гарантирует надежную защиту сотрудников и стабильную работу предприятий», — отметил министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.