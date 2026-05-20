ИТ-холдинг Т1 и Когнитив Солюшнс развивают технологии компьютерного зрения в транспортной отрасли

По оценкам отраслевых аналитиков, мировой рынок видеоаналитики и систем компьютерного зрения растет двузначными темпами — порядка 19,5% ежегодно в горизонте до 2030 года. Один из драйверов этого роста — транспортно-логистическая отрасль. По данным исследования Т1 «Пульс цифровизации» 2025 г., она занимает третье место в российской экономике по инвестициям в искусственный интеллект, при этом компьютерное зрение уже используют более 70% компаний, где внедрены ИИ-технологии.