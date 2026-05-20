ИТ-холдинг Т1 и Когнитив Солюшнс развивают технологии компьютерного зрения в транспортной отрасли

ИТ-холдинг Т1 и Когнитив Солюшнс договорились о технологическом сотрудничестве в области компьютерного зрения и видеоаналитики для инфраструктурных проектов.
Партнерство направлено на разработку и внедрение интеллектуальных решений для транспорта, где требования к точности распознавания и устойчивости особенно важны. В рамках проекта компании будут совместно работать над внедрением и развитием системы компьютерного зрения и видеоаналитики, которая способна верно идентифицировать 99,9% объектов (людей, транспорт, вагоны, оборудование, аномалии и т. д.).
По оценкам отраслевых аналитиков, мировой рынок видеоаналитики и систем компьютерного зрения растет двузначными темпами — порядка 19,5% ежегодно в горизонте до 2030 года. Один из драйверов этого роста — транспортно-логистическая отрасль. По данным исследования Т1 «Пульс цифровизации» 2025 г., она занимает третье место в российской экономике по инвестициям в искусственный интеллект, при этом компьютерное зрение уже используют более 70% компаний, где внедрены ИИ-технологии.
Основой для сотрудничества Т1 и Когнитив Солюшнс стал один из совместных проектов в транспортной сфере. В центре внедрения — решение на основе компьютерного зрения, которое автоматически распознает объекты (людей, транспорт, вагоны, оборудование, аномалии и т. д.) с точностью до 99,9%. Идентификацию и анализ можно автоматизировать с помощью существующей системы видеонаблюдения, не внося изменений в инженерную инфраструктуру объекта.
В рамках проекта ИТ-холдинг отвечает за инженерную интеграцию, архитектурное проектирование, вычислительную и сетевую инфраструктуру, а также за встраивание новых решений в действующий ИТ-ландшафт клиента. Опыт Т1 в реализации масштабных цифровых проектов позволяет переводить технологии искусственного интеллекта из пилотного режима в промышленную эксплуатацию с понятными требованиями к надежности, отказоустойчивости и последующему масштабированию.
Когнитив Солюшнс, в свою очередь, обеспечивает технологическое ядро проекта. Компания обладает глубокой экспертизой в разработке алгоритмов искусственного интеллекта, систем компьютерного зрения и инструментов адаптации нейросетевых моделей под нестандартные производственные сценарии.
«Сегодня клиенты ждут от видеоаналитики измеримого производственного эффекта. Для нас важно, что совместно с партнером нам удалось выстроить инженерный подход, в котором технологии компьютерного зрения становятся частью промышленной инфраструктуры и работают как полноценный инструмент управления процессами. Мы рассматриваем этот проект как основу для наращивания своей экспертизы в транспортной отрасли», — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по программно-аппаратным решениям.
«Для нас ключевой задачей было предложить решение, способное работать не в лабораторных, а в реальных эксплуатационных условиях. Совместная работа с ИТ-холдингом Т1 открывает возможности для масштабирования таких решений в крупных инфраструктурных проектах», — прокомментировал Волков Евгений Владимирович, генеральный директор Когнитив Солюшнс.