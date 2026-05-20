За 3 месяца 145 предпринимателей Верхневолжья получили господдержку

Господдержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» за первые три месяца 2026 года получили 145 представителей малого и среднего бизнеса Тверской области. Общее количество получателей по сравнению с прошлым годом увеличилось в 1,5 раза, сообщили в аппарате правительства региона.
В Верхневолжье в число востребованных направлений поддержки входят поручительства. Их предоставляет региональный фонд содействия предпринимательству. В первом квартале текущего года он подготовил 22 поручительства на общую сумму 153,3 млн рублей. Это помогло бизнесу Тверской области привлечь более 286,1 млн рублей кредитных средств в коммерческих банках.
Подробно с программами льготного финансирования и поручительств регионального фонда содействия предпринимательству можно ознакомиться на его сайте. Также можно обратиться в офис областного центра «Мой бизнес» по телефону 8 (4822) 78−78−58.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.